Allegri: "E' una sconfitta che ci farà bene"

E' sereno nonostante la sconfitta per 4-0 in amichevole contro l'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri che prova ad analizzare la prestazione dei suoi: "L’Atletico Madrid è sicuramente una delle squadre più forti in Europa, ha una rosa importante - dice - In tutto questo noi siamo arrivati un po’ stanchi a questa partita, però anche nelle cose negative bisogna trovare qualcosa di positivo e in questo senso questa partita ci deve dare un insegnamento perché abbiamo soltanto una settimana per prepararci al meglio soprattutto a livello mentale e capire che per vincere ci vogliono ben altre cose". Un risultato pesante che potrebbe lasciare strascichi soprattutto da un punto di vista mentale: "Se analizziamo questa partita e la pensiamo in un certo modo non lascerà strascichi - spiega ancora - Però sappiamo che il 15 agosto ci saranno tre punti in palio e l’atteggiamento sarà sicuramente diverso". Uomini contati per Allegri: "Tra i recuperabili potrebbe esserci Cuadrado che ha questa gastroenterite e poi abbiamo Kean e Rabiot che sono squalificati e Pogba e McKennie che non ci saranno".