Dopo il 'vernissage' di Villar Perosa con la tradizionale amichevole in famiglia, la Juventus affronta alla Continassa l'Atletico Madrid prima dell'esordio in campionato con il Sassuolo. Allegri manda in campo Soulé nel tridente con Vlahovic e Di Maria. Gioca Szczesny. Kean fuori per motivi disciplinari (in ritardo alla convocazione). Atletico con Morata-Joao Felix in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD