Ultimo test in vista dell'esordio in campionato per la Roma che ospita lo Shakhtar Donetsk. Prima del match la presentazione ai tifosi dei nuovi acquisti. Mourinho schiera Dybala-Zaniolo alle spalle di Abraham; per Wijnaldum probabile debutto nella ripresa. Olimpico tutto esaurito: incasso devoluto in beneficenza per aiutare la popolazione ucraina. Calcio d'inizio alle 20.45