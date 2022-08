Buone notizie per Simone Inzaghi in vista dell'esordio in campionato a Lecce. Il centrocampista croato e il difensore olandese sono tornati in gruppo. Unico a parte D'Ambrosio

Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij sono tornati in gruppo. Quando mancano due giorni a Lecce-Inter, sono positive le notizie che arrivano da Appiano Gentile. Simone Inzaghi avrà disponibili anche il centrocampista croato e il difensore olandese, per la prima di campionato allo Stadio Via del Mare. Brozovic ha svolto tutto l’allenamento con il resto del gruppo, tranne la partitella finale ma solo per precauzione. L’affaticamento al polpaccio della gamba destra riportato venerdì scorso in allenamento è alle spalle. Anche de Vrij si è allenato in gruppo dopo aver saltato la partitella di ieri contro il Sant’Angelo, per via di un pestone già smaltito. Unico ad aver lavorato a parte è D’Ambrosio. Il programma di domani per l’Inter prevede allenamento mattutino, pranzo, conferenza stampa alle ore 15 e poi partenza per Lecce.