Pioli: "30' super, ma bisogna partire meglio"

Lucida analisi dell'allenatore del Milan che è contento per la vittoria contro l'Udinese anche se è consapevole di dover migliorare alcune situazioni difensive: "Non ci è piaciuto prendere gol presto". Su Rebic: "Ante è un giocatore fortissimo". Buona la prestazione di Diaz: "Gli chiediamo di essere efficace". Sull'esordio di De Ketelaere: "Si sta abituando e sulle sue qualità non ci sono dubbi"

Il Milan conquista i primi tre punti del campionato battendo l'Udinese 4-2 a San Siro. Per i rossoneri una buona gara specialmente in fase offensiva, resta da sistemare ancora qualcosina in difesa. Tuttavia, è soddisfatto Stefano Pioli per questo avvio di stagione. "Non ci è piaciuto il fatto di prendere gol dopo poco, come a Vicenza - dice Pioli - Dobbiamo iniziare meglio le partite. Abbiamo fatto una mezz'ora di gran calcio, tecnicamente possiamo fare meglio ma ci portiamo dietro le cose positive". Tra le note positive c'è sicuramente la doppietta di Rebic: "Ante è un giocatore fortissimo. Ha cominciato nel modo migliore, sono contento della sua prestazione. Il lavoro che fa per la squadra, senza palla e nello smarcamento, al di la dei gol fatti, è notevole".