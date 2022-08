Esordio da dimenticare in Serie A per Luis Maximiano: il portiere portoghese della Lazio è stato espulso dopo cinque minuti in Lazio-Bologna per aver toccato il pallone con le mani fuori dall'area in uscita bassa su Arnautovic. L'ex numero uno del Granada è il secondo giocatore più veloce a farsi espellere all'esordio nel massimo campionato dopo Francesco Cassata, che prese un rosso in uno Spal-Sassuolo del 22 ottobre 2017 dopo 158 secondi+

