La Lazio di Sarri riparte dalla sfida dell'Olimpico contro il Bologna: Pedro non è recuperato, nel tridente con Immobile e Felipe Anderson ci sarà Zaccagni. La squadra di Mihajlovic vuole migliorare il piazzamento della passata stagione: novità per Sinisa che si affida a Sansone per l'attacco (in coppia con Arnautovic). Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

