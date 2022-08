Si è introdotto in un appartamento con una calibro 9 detenuta illegalmente e ha sparato: ora è in carcere. Considerato in patria il nuovo Mascherano ed ex capitano del River Plate, in Serie A ha giocato con l'Hellas nella stagione 2013-2014 Condividi

Quando l’hanno arrestato con l'accusa di rapina a mano armata, in Argentina, indossava una maglietta del PSG e i pantaloni di una tuta del Boca Juniors, lui che era stato capitano del River Plate. Gli unici dettagli, in qualche modo, lì ancora a testimoniare la vita precedente di Ezequiel Cirigliano, che 10 anni fa era arrivato a giocare anche in Serie A con l’Hellas Verona. Irriconoscibile, con il volto graffiato, come testimoniano un video e la foto segnaletica della polizia, il tutto diffuso sui social. E' stato arrestato a Caseros, dove è nato 30 anni fa, con l’accusa di rapina a mano armata: si è introdotto in un appartamento e ha iniziato a sparare, con una pistola calibro 9 detenuta illegalmente. Da qualche tempo soffriva di depressione.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"El nuevo Jefesito" ora in carcere Ora si trova in carcere e riesce difficile pensare che fino a poco tempo fa Cirigliano era un calciatore professionista. Anche di talento, se in patria per lui avevano scomodato il soprannome di “nuevo Jefesito”, perché in campo ricordava quello vero, di “Jefesito”, cioè Javier Mascherano. Paragone impegnativo, conquistato grazie alle partecipazioni con l'Argentina ai Mondiali Under 17 e Under 20, marcando stretto gli allora talenti del futuro come Neymar.

©Getty

Capitano del River con Almeyda, poi l'Italia La svolta che sembra definitiva nella sua carriera arriva nel 2012. L’ex Parma, Lazio e Inter Matias Almeyda, allenatore del River Plate retrocesso in nella seconda divisione argentina, gli dà fiducia e questo centrocampista a suo agio davanti alla difesa dei MIlionarios diventa anche capitano. Lì lo ha notato il Verona, che lo ha portato in Italia: 13 partite in totale nel campionato 2013-2014. Titolare a San Siro contro il Milan di Kakà, Robinho e Balotelli, in campo nel 2-2 strappato alla Juve di Tevez, Pogba e Buffon. Un’altra vita, rispetto a quello di oggi. Ma alla fine di quella stagione in Serie A, il Verona non trovò l’accordo con il River per il rinnovo del prestito.

©LaPresse