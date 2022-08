Pioli recupera Tonali, un dubbio per Inzaghi

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli recupera Tonali, Inzaghi deve decidere chi far giocare a sinistra. Spalletti non dovrebbe cambiare XI titolare. Nella Lazio Pedro è tornato in gruppo. Atalanta con l'idea Lookman titolare ma il vero punto di domanda è: chi sarà il sostituto di Angel Di Maria? Due le opzioni di Allegri

Dopo una prima giornata senza pareggi, la Serie A torna in campo. C’è chi si deve confermare e chi invece vuole trovare i primi punti stagionali. Come accaduto settimana scorsa, l’orario è tutto serale viste le temperature ancora belle estive. Si inizia sabato per finire lunedì. Qualche possibile ‘trappola’ per le grandi mentre il big match sarà quello che metterà di fronte Atalanta e Milan