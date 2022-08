Gasp: "Malinovskyi? Cerchiamo profili più idonei"

"Speriamo di invertire la tendenza nelle gare interne rispetto allo scorso anno, iniziare già da domani sarebbe importante vista la difficoltà dell'avversario". Gasperini rilancia le ambizioni della sua Atalanta e, nella conferenza stampa, elogia le qualità dei campioni d'Italia alla vigilia della sfida contro i rossoneri: "Il Milan oggi è un modello - dice l'allenatore della Dea -, ha saputo prendere giovani di valore e rappresenta, per me, il vero modello da seguire. Non so se c'è un momento migliore per affrontarli, il calendario ha proposto subito questa sfida di cartello e sarà una bella occasione per la squadra e la città. Loro hanno sicuramente meritato lo scudetto l’anno scorso. Quello di domenica mi sembra eccessivo considerarlo uno scontro diretto, il Milan gioca per lo scudetto mentre i nostri obiettivi non dipenderanno dalla gara di domani: serviranno almeno dieci partite per delineare la classifica, noi sicuramente faremo di tutto per fare la nostra miglior partita. Pioli è il principale indiziato per la Panchina d'Oro: ha un gioco offensivo, fanno tanti gol, ha meritato di vincere il campionato per quanto l'Inter fosse così vicina".

"Malinovskyi? Cerchiamo giocatori diversi"

Il tema si sposta poi sul possibile addio di Malinovskyi, una situazione non facile e sottolineata anche dalle parole via social della moglie. "Io ho già difficoltà con i giocatori - spiega, col sorriso, Gasperini -. Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic, ma è giusto che l'Atalanta scelga un giocatore più idoneo in sede di mercato. Abbiamo passato anni a inseguire un elemento con le caratteristiche di Josip, Ruslan è bravissimo ma in quel ruolo offensivo è adattato pur avendo fatto cose egregie. Però resta un centrocampista".



L'analisi torna sui singoli e sull'ottimo debutto della scorsa settimana: " A Genova abbiamo vinto meritatamente 2-0, ma in questa settimana gli argomenti sono stati altri - aggiunge l'allenatore dei bergamaschi -. Al di là dell'episodio arbitrale giustamente criticato, l'Atalanta non ha demeritato: ha sbagliato qualche gol, Musso ha fatto poche parate e ha vinto senza rubare niente. Attorno alla squadra c'è l'entusiasmo dei tifosi e non quel clima depresso che viene descritto: sentiamo molto la loro carica. Ederson? C'è un po' di prevenzione, ma la prossima settimana è a posto. Demiral e Zappacosta si sono allenati con noi, anche se quest'ultimo ha bisogno di un po' più di rodaggio. Lookman ha dato la sensazione di essere già pronto, lo abbiamo visto subito già dal primo allenamento. Ha qualità e non avrà difficoltà ad inserirsi. Come per Boga, può essere un'alternativa: se da ala o da attaccante puro sono valutazioni molto soggettive. È uno che arriva dentro l'area anche se non ha la forza di Zapata". Infine una battuta sull'ultimo arrivo, Soppy: "È un investimento per il futuro".