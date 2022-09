"Quelli dello scorso anno sono stati derby diversi uno dall’altro. Vanno giocati con grandissima personalità e la mia squadra ne possiede, saranno decisivi gli episodi e i duelli che saranno tantissimi. Servirà poi determinazione perché sono partite molto sentite”. Simone Inzaghi è già carico in vista della sfida contro il Milan (in programma sabato alle 18) e non sembra intenzionato a cambiare il suo atteggiamento tattico contro la velocità dei contropiedisti rossoneri come Leao: "In queste partite sono l’atteggiamento e le motivazioni a fare la differenza - ripete l'allenatore dell'Inter nella conferenza stampa pre-partita -. Chiaramente deve crescere la condizione: quando si subisce gol non bisogna guardare solo a quello che hanno fatto i difensori, ma tutta la squadra. Contro la Cremonese è stata una partita importante perché venivamo da quei tre giorni in cui si era parlato troppo secondo me. Volevo una reazione dalla squadra e c’è stata. Adesso sarà un tour de force da qui a novembre, cercheremo di migliorarci”.

"Bastoni? Spero possa essere arruolabile"

Un derby in cui mancherà Romelu Lukaku: "Purtroppo ha avuto questo infortunio, la nostra speranza è di recuperarlo prima della sosta - aggiunge Inzaghi -. Il nostro staff medico sta lavorando per mettercelo a disposizione il prima possibile, in queste partite ci sono stati vari infortuni muscolari e ogni squadra deve essere pronta a questa evenienza. Sceglierò il partner di Lautaro sapendo che Correa ha fatto tanto contro la Cremonese e ha fatto gol, Dzeko ha fatto un lavoro straordinario e avrebbe meritato anche lui di segnare. Bastoni? Non era al 100% già prima di martedì, in questi due giorni ha avuto ancora un'indisposizione e oggi tornerà in gruppo. Spero possa essere arruolabile”.