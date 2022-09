Entrambe appaiate a quota 8 punti in classifica e reduci dai pareggi rispettivamente contro Sampdoria e Lecce, Lazio e Napoli cercano riscatto nel positicipo serale del sabato di Serie A. Dubbio in mezzo per Sarri, che deve scegliere tra Vecino e Luis Alberto. Per Spalletti ballottaggio Kvaratskhelia-Politano. Ecco le probabili formazioni della gara delle 20:45 all'Olimpico: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

