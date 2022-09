Serie A

Terzo pareggio nelle ultime quattro giornate sia per la viola che per i bianconeri. Secondo gol consecutivo per Milik, sugli scudi Perin che para un rigore a Jovic. Esordio insufficiente per Paredes. Nella Fiorentina il migliore è Igor, bene anche Dodo, Barak, Kouame e Sottil FIORENTINA-JUVENTUS 1-1, GOL E HIGHLIGHTS