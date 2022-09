Capello: "Leao vale il biglietto, non fa fatica"

Dopo la prova straordinaria del derby e in attesa della conferma in Champions (Salisburgo-Milan, martedì ore 21), Fabio Capello a Sky Calcio Club esalta le qualità di Leao: "Vale il biglietto, il secondo gol con l'Inter è incredibile. Sembra che non faccia fatica e che gli avversari siano fermi. Può diventare uno dei più forti al mondo ma deve mettere in campo queste qualità in tutte le partite, non solo quando lo decide lui. Anche in fase di recupero palla deve avere un atteggiamento più determinato"