IL PRIMO MARCATORE STRANIERO IN UN DERBY - 6 novembre 1932. Il primo gol straniero in un derby fu firmato da Atilio José Demaría, per tutti Attilio Demaria. Argentino (anche se poi naturalizzato italiano come altri colleghi del tempo) all'Inter negli anni Trenta e Quaranta. Dopo di lui tantissimi altri gol "dal mondo".



Ecco la "mappa" del derby milanese.