Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Durante un incontro che si è tenuto nella giornata di martedì a Roma, la società rossoblù ha comunicato al tecnico l'esonero. Mihajlovic paga l'avvio stentato di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Ranieri, Thiago Motta e Paulo Sousa valutati per la panchina

I numeri di Mihajlovic sulla panchina del Bologna

Mihajlovic saluta il Bologna dopo 153 partite tra campionato e Coppa Italia: l'allenatore serbo ha ottenuto 47 vittorie, 42 pareggi e 64 sconfitte con una media di 1,19 punti a partita in Serie A. Con Mihajlovic in panchina i rossoblù hanno ottenuto un decimo posto (stagione 2018/19), due dodicesimi posti (stagioni 2019/20 e 2020/21) e un tredicesimo posto (stagione 2021/22). Al termine dell'ultima gara, pareggiata 2-2 con lo Spezia, Mihajlovic aveva parlato di un possibile esonero: "Cerco di dare sempre il massimo e vado per la mia strada. Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatori esonerati e quelli che saranno esonerati. Se succede, succede. Io ho la coscienza pulita".