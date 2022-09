L'allenatore rossonero dopo la partita: "Sono deluso, la nostra mancanza è stata segnare solamente un gol con tutte occasioni che abbiamo avuto. Quando si gioca bene non si deve perdere". Su cambi: "Kjaer perché era ammonito, Calabria perché ha avuto un affaticamento muscolare" - ha detto a DAZN. Krunic: "Siamo stati sfortunati" MILAN-NAPOLI 1-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Primo ko stagionale, primo ko in campionato. Il Napoli vince 2-1 a San Siro e Pioli analizza così la sconfitta: "Sono sicuramente deluso - le sue parole -, quando una squadra gioca così non dovrebbe perdere la partita. Potrei dire che il calcio è così, che succede, ma il punto è che tenevamo tanto alla nostra imbattibilità, e quando giochi così è un peccato perderla. Credo che la nostra mancanza sia stata segnare solamente un gol con tutte occasioni che abbiamo avuto. Ora servirà fare ancora meglio". Sulla fase difensiva: "Sicuramente andrà sviluppata, ma abbiamo concesso a una squadra come il Napoli - che ha segnato quattro gol al Liverpool e gol a tutti - solo quattro tiri in porta. Diventa difficile pensare di non farli tirare per 95 minuti, quindi - continua Pioli - l'impianto dietro ha funzionato, poi chiaramente qualche errore sul secondo gol c'è stato".

I cambi: "Kjaer perché era ammonito, Calabria per un affaticamento" Dunque il tema delle due sostituzioni all'intervallo, sia Kjaer che Calabria erano stati ammoniti, e hanno lasciato il campo rispettivamente per Kalulu e Dest, poi autore del fallo da rigore su Kvaratskhelia: "Kjaer l'ho tolto perché era ammonito, e temevo nel secondo giallo - ha detto Pioli a DAZN -. Calabria invece l'ho cambiato perché ha avuto un affaticamento muscolare al flessore, altrimenti non l'avrei tolto". E sempre in tema singoli: "De Ketelaere? Miglior prestazione stagionale, gli va dato tempo ma mi è piaciuto tantissimo. Sono sicuro che sarà sempre più determinante in fase offensiva. Ha giocato con qualità".

