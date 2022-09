Nessuno, nemmeno il più pessimista tra dirigenti e tifosi della Juventus avrebbe ipotizzato una sconfitta a Monza. Invece non solo è arrivata ma è stata in assoluto la peggior prestazione della stagione. Perché fino alla partita persa contro il Benfica il tema principale era cercare di spiegare il perchè di una Juventus arrembante e produttiva per 25/30 minuti per poi spegnersi e chiudere in affanno. A Monza è stata calma piatta. L'unico sussulto è stata la sciocchezza di Di Maria che ha lasciato la Juventus in 10 nel finale del primo tempo. La Juve viaggia a ritmi peggiori di un anno fa, è una squadra senza idee, ma quello che preoccupa di più senza anima, senza cattiveria. Spesso si fanno confronti con la falsa partenza del 2015 culminata con la rimonta scudetto. Ma quella era un'altra cosa. C'era uno zoccolo duro italiano, forti personalità e un livello medio dei giocatori decisamente più elevato.