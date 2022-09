Napoli, un primato che arriva (anche) dal mercato

Questa estate, dopo il mercato rivoluzionario del Napoli che ha lasciato andare via diversi big in varie zone del campo, era quello dell'inserimento dei nuovi acquisti l'interrogativo che aleggiava sulla squadra di Spalletti. Che, però, ha saputo integrare subito SERIE A, TUTTI I GOL Condividi

Non ci credeva nessuno. In pochi, forse, ma non al punto di andare pubblicamente controcorrente al moto di insoddisfazione popolare per un mercato nel segno del ridimensionamento economico e apparentemente tecnico. Non li conosceva quasi nessuno. Kvara e Kim, un georgiano e un sudcoreano, manco fosse una barzelletta. Per alcuni una mancanza di tatto, per non dire sfrontatezza, pensare di poter sostituire la storia recente del Napoli con due perfetti – o quasi – sconosciuti. Ora a ridere, anzi sorridere, sotto i baffi, è il presidente De Laurentiis, anche lui, inutile nascondersi, sorpreso dalla capacità dei nuovi di adattarsi da subito al progetto disegnato da Luciano Spalletti. Kvara, Kim e gli altri due, Simeone e Raspadori. Subito dentro e subito in gol, in Champions contro il Liverpool e a Ibrox, in campionato contro lo Spezia e a San Siro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Napoli, i numeri e l'apporto dei nuovi approfondimento Le pagelle di Milan-Napoli 1-2 Ci speravano tutti, ma non se l’aspettava nessuno che Kvara potesse sbocciare così presto, per giunta in autunno, la stagione dell’ambientamento, ma anche quella in cui si capisce se la vendemmia sarà buona, all’altezza delle aspettative. È stata un’ubriacatura di dribbling, assist e gol, senza mai andare fuori di testa, nonostante la giovane età. 21 anni, che si sommano ai 22 di Raspadori, ai 25 di Kim e ai 27 di Giovanni Simeone che, come un veterano, ha avuto la freddezza di battere Maignan nella sua prima a San Siro con la maglia del Napoli. Il gol che ha aperto una nuova prospettiva alle ambizioni scudetto. Come il padre a Torino 22 anni fa con la maglia della Lazio. Di padre in figlio, questione di dna. L’urlo di Kim dopo aver stoppato l’ultimo assalto rossonero alla porta di Meret il manifesto di un’identità e di un carattere che sconfinano l’anagrafe. 95 anni in quattro. Nessuno come loro in Serie A, immediatamente integrati nel progetto azzurro, capace di rinnovarsi con la forza delle idee e con il coraggio. Non ci credeva nessuno, forse, ma quei quattro sono arrivati a Napoli convinti di potercela fare.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti IL CONFRONTO Serie A un anno dopo: tutte le big perdono punti È tempo di sosta in Serie A. Tra conferme e sorprese, ecco come è cambiata la classifica nel 2022/23 rispetto allo scorso anno dopo la 7^ giornata. Non è un caso che tutte le squadre impegnate in Europa (Milan, Inter ,Juventus, Napoli, Roma e Fiorentina) abbiano meno punti rispetto a un anno fa, con l'unica eccezione della Lazio. Colpa del calendario compresso per il Mondiale? LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2022/23 15) INTER: -5 punti Punti 2021/22: 17

Posizione 2021/22: 3°

Punti 2022/23: 12

Posizione 2022/23: 7° 15) MILAN: -5 punti Punti 2021/22: 19

Posizione 2021/22: 2°

Punti 2022/23: 14

Posizione 2022/23: 5° 15) BOLOGNA: -5 punti Punti 2021/22: 11

Posizione 2021/22: 9°

Punti 2022/23: 6

Posizione 2022/23: 16°