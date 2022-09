È iniziata da un mese la Serie A 2022/23, ma come è cambiata la classifica rispetto allo scorso anno dopo la 6^ giornata? Chi ha perso o guadagnato più punti? Ecco la classifica delle differenze (escluse le neopromosse Monza, Cremonese e Lecce): Juve in crescita, entrambe le milanesi in calo. Curioso il caso del Napoli, ancora capolista ma a -4. E il saldo migliore appartiene ad una coppia a sorpresa…

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2022/23