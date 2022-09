L'Inter prepara un mese di ottobre molto complicato e fitto di impegni. In campionato ci sarà subito lo scontro con la Roma dell'ex Josè Mourinho. In Champions il doppio confronto con il Barcellona per provare ad avvicinare la qualificazione agli ottavi. Inzaghi deve blindare la difesa che ha preso troppi gol rispetto allo scorso anno. E poi punta sul ritorno tanto atteso di Lukaku