Dopo la pausa legata agli impegni delle nazionali, sarà il momento di rituffarsi in un campionato che entra sempre più nel vivo. È così anche per l'Inter di Simone Inzaghi, chiamata al riscatto dopo la sconfitta contro l'Udinese (3-1). Un aiuto in tal senso arriverà anche dai giocatori da recuperare, tra questi due pedine fondamentali come Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco, per il quale potrebbe servire più tempo rispetto all'attaccante belga, ha suonato la carica per sé e il compagno di squadra con un post su Instagram, dove una foto li ritrae assieme e il messaggio sa di riscossa: "Stiamo tornando". Sarà la Roma di José Mourinho - l'allenatore che ha scritto una pagina memorabile della storia interista - la prossima avversaria dei nerazzurri (sabato 1 ottobre).