Intervistato dalla radio spagnola "El Larguero", ha smentito le voci sulla sua incompatibilità con l'allenatore Diego Simeone : "Non ho mai avuto alcun problema con lui, a volte scherziamo su questa cosa. Il mio rapporto con lui è fenomenale, è il mio capo e c'è rispetto, quando me ne sono andato alla Juve gli ho scritto per dirgli che mi sarebbe piaciuto lavorare ancora con lui. Le voci su un presunto cattivo rapporto fra di noi non so da dove siano uscite. Con poche persone nel mondo del calcio ho avuto brutti rapporti. Con lui solo confronti per il bene della squadra". L'attaccante, con l'eccezione del derby perso contro il Real nell'ultimo turno, finora è stato quasi sempre schierato titolare dal "Cholo".

Quinta puntata dell'appuntamento dedicato ai colpi più costosi di sempre per nazionalità. Oggi spazio agli spagnoli: ben quattro giocatori compaiono due volte nella top 20 (dati Transfermarkt), in graduatoria ci sono anche un centrocampista che ripartirà dalla nostra Serie B e uno dei flop più clamorosi del calcio italiano. In testa, infine, un possibile obiettivo di mercato del Napoli. Pronti a scoprire tutta la classifica? Vamos! MERCATO LIVE

Il mancato trasferimento a Barcellona

L'attaccante della Spagna ha rischiato seriamente di anticipare il suo rientro in patria di sei mesi. A gennaio la Juventus aveva appena preso Dusan Vlahovic e l'ex Chelsea era convinto che gli spazi per lui in bianconero si sarebbero chiusi: "C'è stata l'opportunità di andare al Barcellona. Ho anche parlato con Xavi. Ma la verità è che oltre al Barcellona ho avuto altre quattro o cinque buone possibilità. Arrivato Vlahovic pensavo che non avrei giocato tanto. Ma ho parlato con Allegri e mi ha detto che non mi sarei mosso dalla Juve, che avrei dovuto giocare con Vlahovic, largo a sinistra: per me era uno sforzo, ma alla fine ho dimostrato di poterlo fare". Non a caso il rendimento di Morata è migliorato molto proprio con l'arrivo dell'attaccante serbo e il suo spostamento come esterno. Resta però un rimpianto nella sua seconda parentesi juventina: "Peccato aver perso la finale di Coppa Italia con l'Inter".