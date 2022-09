Tutto il mondo Inter si attende una svolta dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Ieri l'incontro tra Inzaghi, Zhang e i dirigenti nerazzurri: si è parlato delle correzioni necessarie per ripartire alla ripresa di campionato e Champions. Ci racconta tutto Matteo Barzaghi da Appiango Gentile, dove i giocatori non convocati in nazionale continuano a lavorare