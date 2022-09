Il Napoli vuole provare a recuperare Viktor Osimhen e Matteo Politano per averli a disposizione nella trasferta contro la Cremonese, in programma domenica 9 ottobre. Ovviamente le condizioni dei due attaccanti infortunati verranno valutate quotidianamente. Il rientro non sarà, come previsto, dopo la sosta per la Nazionali, per la gara di sabato primo ottobre alle 15 contro il Torino. Per l’attaccante italiano, infortunatosi alla caviglia nell’ultima gara di campionato contro il Milan, il periodo previsto di stop è tre settimane. Politano sta svolgendo terapie a Castelvolturno. Osimhen, uscito invece nel corso della sfida di Champions contro il Liverpool del 14 settembre, viene monitorato costantemente. Ha svolto un allenamento personalizzato e ha assaggiato nuovamente il campo. Ma c’è prudenza per entrambi, specie perché la rosa e la panchina del Napoli quest’anno hanno dimostrato di poter reggere l’urto di un campionato lungo e usurante. Quindi, Spalletti non vuole correre rischi. Anche perché le alternative non mancano. Lozano per sostituire Politano, Raspadori e Simeone hanno ben figurato da quando non è disponibile Osimhen.