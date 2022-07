Dalbert ko, tutti gli infortunati in Serie A

La stagione deve ancora partire ufficialmente ma si allunga l'elenco degli infortunati in Serie A. L’ultimo in ordine di tempo è l'interista Dalbert che, nella preparazione individuale pre-ritiro svolta in Brasile, ha subìto la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e resterà fuori per diversi mesi. Ecco tutti gli altri, tra ko di lungo corso e i casi più recenti

