Inter, per media punti Inzaghi è tra i top

Si riparte da Simone Inzaghi. Dai suoi numeri, dalla sua voglia, dalla fiducia di tutta la società nei suoi confronti. A cominciare da quella del vice presidente Javier Zanetti, ospite del Festival dello Sport di Trento: “La fiducia nell’allenatore c’è sempre stata -ha detto a Sky Sport Zanetti- Credo che quando le cose vanno male ci deve essere sempre coesione fra tutti, e c’è sempre stata. La cosa importante è che sappiamo quali sono i nostri obiettivi e andiamo in quella direzione”. Fiducia e coesione in attesa di segnali da parte dei giocatori che devono svoltare sul piano mentale. Buone risposte arrivano dalle nazionali: Lautaro Martinez segna con l’Argentina, Federico Dimarco brilla tra i migliori in campo dell’Italia contro l’Inghilterra giocando 90 minuti da quinto di sinistra. Adesso tocca a Inzaghi lavorare e invertire la tendenza di un momento difficile. I numeri però sono con lui: la media punti in campionato di Simone è inferiore solo a quelle di Conte e Mourinho tra gli allenatori più importanti della storia recente nerazzurra. Statistiche che rinforzano la posizione di Inzaghi ma che non bastano per risolvere la situazione. La squadra dovrà ripartire dopo la sosta con nuovo entusiasmo e determinazione. Perché se è vero che i numeri del passato non si possono ignorare è altrettanto certo che i numeri più importanti sono quelli del futuro.