Col Toro possibile turnover e Politano in panchina

Nel video il bilancio dei giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta. Il Napoli - primo in classifica con l'Atalanta dopo il successo contro il Milan - attende sabato alle 15 il Torino al 'Maradona'. Possibile turnover per Luciano Spalletti, anche in vista della trasferta di Champions con l'Ajax. Verso il recupero Politano, che dovrebbe partire dalla panchina. Per quanto riguarda il recupero di Osimhen bisognerà invece attendere la sfida del 9 ottobre a Cremona