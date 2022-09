Arbitri, Rocchi e Trentalange rispondono a Sarri

La prima designazione in serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi l'ha un po' messa in secondo piano, ma nella conferenza stampa tenuta dall'Associazione Italiana Arbitri per fare il punto dopo la prima pausa stagionale c'è stata la replica di Rocchi e Trentalange a Sarri, che dopo Lazio-Napoli aveva parlato di arbitri "prevenuti" e di una presunta "opzione B" rispetto a una spiegazione meramente tecnica degli errori. "Penso che a caldo il mister abbia esagerato" - ha detto il designatore - "E' un toscano come me ed ha reagito di impeto. Ma una frase del genere mette in crisi tutto il sistema". Più nette le parole del presidente dell'Aia, che parlando dell'esordio di Ferrieri Caputi aveva detto: "Noi premiamo il merito, non i privilegi, non siamo come la mafia" e che sollecitato su Sarri ha ripreso il concetto: "Ho usato prima una certa parola" - ha detto - "Ecco, a questo punto ci dicano esattamente a cosa si riferivano, ci sarà la Procura, ma certe affermazioni sono inaccettabili".