Le probabili formazioni di Inter-Roma

Entrambe reduci da una sconfitta prima della sosta, Inter e Roma cercano riscatto nella super sfida di sabato 1 ottobre alle 18 a San Siro. Inzaghi non potrà ancora contare su Lukaku, che ha svolto solo lavoro individuale personalizzato: verso la convocazione invece Calhanoglu. Gara da ex per Dzeko e Mkhitaryan. Mourinho, in tribuna perché squalificato, valuta se portare o meno a Milano Dybala: per l'argentino, risparmiato nelle ultime amichevoli dall'Albiceleste dopo il problema al flessore, decisiva la rifinitura