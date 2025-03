Baroni: "Grande personalità, vittoria meritata"

Pesantissimo successo a San Siro dei biancocelesti, che passano a San Siro e si prendono provvisoriamente il 4° posto. Ne ha parlato Marco Baroni: "Stiamo crescendo nella maturità, dovevamo segnare di più nel primo tempo e gestire meglio la superiorità numerica. Non dobbiamo essere conservativi, ma propositivi". Sui singoli: "Isaksen sta diventando determinante. Il rigore? Giusto lo prendesse Pedro: non sbaglia mai, nemmeno in uno stadio del genere..."

La festa arriva al 98', quando Pedro trasforma il rigore da tre punti a San Siro. Torna a vincere la Lazio, che passa 2-1 sul campo del Milan e si prende momentaneamente il 4° posto aspettando Juventus-Verona di lunedì. Il vantaggio è di Zaccagni, rossoneri in dieci ma spinti al pareggio da Chukwueze fino al penalty trasformato dall'eterno Pedro. Una partita analizzata da Marco Baroni: "Avevo detto che siamo una bella squadra con un bel gioco, ma dobbiamo lavorare per diventare grandi. Lo stiamo facendo in allenamento e in partita. Sapevo che stasera serviva personalità, abbiamo fatto 20 tiri giocando puliti. Dobbiamo crescere nella maturità e lo stiamo facendo. Sono contento, è stata una vittoria meritata. L’unico errore è stato non aver conservato il vantaggio con il Milan in dieci uomini. Quando parlo di crescita intendo di gestione della partita. Avevamo speso tanto, nel primo tempo dovevamo segnare più di un gol. Non dobbiamo essere conservativi, ma propositivi. Poi arrivano anche i risultati, ma sicuramente ci serviva questa vittoria".