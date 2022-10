Secondo ko di fila, quarto nelle prime otto giornate, Simone Inzaghi analizza così la sconfitta a San Siro contro la Roma: "Sono preoccupato, ma lo ero di più dopo Udine, anche se i punti sono gli stessi. È una sconfitta che fa male, dopo una partita fatta bene, sicuramente la migliore delle otto, ma questo non basta. Siamo qui a leccarci le ferite". Dunque sul tema di uno dei grandi assenti, Lukaku: "Per la partita col Sassuolo (del prossimo weekend, ndr) c’è qualche speranza ma non sono fiducioso. Ha avuto un rallentamento, pensavamo di inserirlo in gruppo come Calhanoglu in questi giorni, ma abbiamo fatto gli esami e non era pronto. Sta lavorando tantissimo. È un'assenza pesante come quella di Brozovic. A centrocampo siamo pochi. Oggi c'è stato l'esordio di Carboni, se l’è meritato, sta lavorando molto bene".