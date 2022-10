Serata speciale per José Mourinho dopo che la sua Roma ha battuto l'Inter 2-1. L'allenatore giallorosso, che ha seguito la partita sul pullman, ha poi raggiunto la squadra negli spogliatoi e si è fermato a parlare con Romelu Lukaku e Javier Zanetti

Prima la tensione, poi una gioia grandissima. La serata di José Mourinho è stata speciale dopo che la sua Roma ha battuto l'Inter 2-1 a San Siro. Il portoghese, squalificato, ha seguito la partita in pullman, come testimoniato dai video che ha condiviso sui social. Solo dopo il triplice fischio, si è concesso un urlo liberatorio, per poi tornare negli spogliatoi dalla squadra. E lungo il tragitto, ha abbracciato anche Romelu Lukaku e Javier Zanetti.