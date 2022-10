Sfida complicata all'Olimpico per i giallorossi, opposti agli spagnoli a punteggio pieno nel gruppo C di Europa League. Mourinho lancia dall'inizio Abraham (e non Belotti) rifornito da Zaniolo e Dybala. Out Pellegrini nemmeno in panchina (fastidio al flessore), giocano Cristante e Matic in mezzo mentre c'è Zalewski sulla sinistra. Manuel Pellegrini si affida a Willian José con Canales, Fekir e Joaquin. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD