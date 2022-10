Palladino:"Berlusconi? Ha detto che s'è divertito"

Due vittorie su due, alle prime due panchine tra i “grandi” in Serie A. Prima la Juventus, poi la Sampdoria. E per Raffaele Palladino , tra le altre cose ex genoano e per questo fischiatissimo al Ferraris dai tifosi blucerchiati, non poteva esserci inizio migliore: “ Ho sentito sia Berlusconi che Galliani a fine gara, erano felici–ha detto l’allenatore del Monza - Il presidente ha detto che si è divertito. E se si è divertito direi che siamo tutti contenti. Erano molto soddisfatti”. “Gasperini e Juric per me sono due maestri, vengo da quella scuola -ha proseguito Palladino in conferenza stampa- Io ho imparato quello e cerco di trasmetterlo. La mia idea è quella del gioco di Gasperini e Juric. Ho una squadra di palleggiatori e non sono un integralista, i miei sanno giocare a calcio e devono farlo ma io poi devo essere bravo a far qualcosina di diverso. È vero che ho chiamato Juric prima della firma col Monza, ma mi ha chiamato pure Gasperini. Perché ho grande rapporto e i rapporti con loro vanno sempre coltivati.”

Un Monza già in "Palla"

Un inizio da sogno, per Raffaele Palladino. L’ormai ex allenatore della Primavera del Monza, promosso sulla panchina della Prima Squadra dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, ha debuttato prima della sosta contro la Juventus. L’ha battuta per 1-0 con gol di Gytkjaer, scrivendo la storia: è sua la firma sul primo successo in A del Monza. Ora, si è tolto la soddisfazione di bissare, andando a vincere a Genova, in quella che resterà la prima vittoria in trasferta in Serie A del Monza. A Genova, nello stadio dove si è tolto le soddisfazioni più grandi da calciatore, con la maglia rossoblu. Contro la Sampdoria, e infatti i tifosi blucerchiati non gli hanno riservato un'accoglienza amichevole. Un inizio perfetto. Scoppiettante. Era dal 2005 che un allenatore alla guida di una neopromossa non vinceva le prime due partite in Serie A: l’ultimo, prima di Palladino, era stato Donadoni a Livorno. Palladino ha preso la squadra con un solo punto in classifica, dopo sole due partite l’ha portata a quota sette. E per la prima volta in stagione, in questo momento, il Monza sarebbe salvo. Una squadra rinata in poche settimane. Insomma, già in "Palla".