La squadra di Spalletti ha dimostrato una forza che secondo il talent di Sky la rende migliore di un anno fa: “C’erano perplessità con tutti quei cambiamenti in rosa ma il Napoli è migliorato”. Nello specifico, con Kvaratskhelia al posto di Insigne “il Napoli, come il Milan, ha capito dove va il calcio: uno contro uno, velocità, forza fisica, inserimenti”. E poi, per quanto riguarda la difesa: “C’erano dubbi su Kim, invece non sbaglia mai. Magari è meno bravo in costruzione di Koulibaly ma è più attento”