La squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile: il belga e l'argentino non ancora in gruppo, come Brozovic e Cordaz. Salvo clamorose sorprese, il loro rientro è previsto domenica 16 ottobre in campionato, alle 12.30 contro la Salernitana

Niente Barcellona per Lukaku e Correa. Salvo sorprese, i due attaccanti rientreranno domenica contro la Salernitana. Queste le notizie che arrivano da Appiano Gentile, dove l’Inter si è ritrovata dopo la vittoria di Reggio Emilia. Il giorno dopo il successo contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno svolto il classico allenamento post partita. E in gruppo mancavano ancora quattro giocatori: Lukaku e Correa, appunto, e poi Brozovic e Cordaz. Per quanto riguarda Lukaku e Correa, a meno di clamorose novità che al momento non sono attese, i due non ci saranno per la trasferta di Champions al Camp Nou, per tornare a disposizione di Inzaghi domenica, per il match delle 12.30 in casa contro la Salernitana. Del resto anche l’allenatore era stato chiaro, dicendo che probabilmente il belga e l’argentino si sarebbero rivisti contro la squadra di Nicola, domenica 16 ottobre. Ulteriori indicazioni su questo comunque arriveranno anche dalla conferenza pre Champions dello stesso Inzaghi e dall’allenamento di domani, lunedì, l’unica vera seduta che l’Inter svolgerà prima di affrontare il Barça.