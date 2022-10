Brutta notizia per Spalletti e il suo Napoli: Rrahmani ha riportato infati una lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Non è un buon momento per la Roma di Mourinho che deve inserire nella lista degli indisponibili anche Paulo Dybala. In casa Milan c'è da verificare De Ketelaere che non è stato convocato in Champions. Gli squalificati nel decimo turno sono 5. Vediamo quindi come sempre la situazione squadra per squadra