Moratti: "Campionato? C'è tempo per rifarsi"

L'ex presidente nerazzurro ha commentato il pareggio al Camp Nou ottenuto dalla squadra di Inzaghi: "Rispetto a quella di 12 anni fa è stata una partita diversa ma è stata giocata molto bene con i giocatori ben disposti in campo. È stata una gara bellissima, che purtroppo è finita 3-3 ma questo pareggio viene recepito come una grande vittoria. Anche perché questo risultato ci mette in condizione di essere più ottimisti per il passaggio del turno"