Inter, le news su Lukaku e gli altri infortunati

Nel video Andrea Paventi fa il punto sulle condizioni del belga. Prevale la linea della cautela: dovrebbe saltare anche la gara contro la Salernitana (la 10^ da inizio stagione) per fare nuovi controlli a inizio della prossima settimana. Se saranno positivi tornerà a disposizione per la trasferta di Firenze. Correa invece hanno fatto tutto il lavoro con la squadra e sarà convocato domenica (Inter-Salernitana, ore 12.30 in diretta su Sky Sport Uno)