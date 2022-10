Digiuno in campionato concluso, il "Toro" Lautaro dopo il gol al Barcellona torna a segnare anche in campionato, dove non trovava la rete da 5 partite. Al termine della gara contro la Salernitana è lui uno dei grandi protagonisti di una Inter che sembra definitivamente ritrovata. "La vittoria di oggi vuol dire che siamo cresciuti e maturati, dopo la partita col Barcellona in casa. Stiamo bene, dobbiamo continuare così. L’Inter è tornata? Siamo sulla strada giusta, abbiamo voltato pagina".