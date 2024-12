Paulo Roberto Falcao stasera a Sky Calcio Club

Oggi alle ore 18.00, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, la Roma di Ranieri sarà ospite allo stadio Sinigaglia per il match contro il Como, partita della sedicesima giornata di Serie A. Come ricorda Riccardo Gentile, "Como significa storia per la Roma": infatti, in Como-Roma del 14 settembre del 1980 mise piede in campo Paulo Roberto Falcao, legando la sua storia calcistica con quella della società giallorossa per 5 anni, come il suo numero di maglia. Ma 40 anni fa, il 16 dicembre del 1984, "Il Divino" segna il suo ultimo gol nella sua vera ultima partita con la maglia della Roma: l'allora 31enne sarà costretto infatti, dopo la partita contro il Napoli di Maradona, ad operarsi al ginocchio non rientrando più in campo, se non per delle amichevoli a fine stagione. Stasera, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio alle 22.45, la leggenda giallorossa sarà ospite a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i suoi ospiti, per commentare le partita della Roma di oggi contro il Como e per rivivere il suo esordio in Serie A proprio al Sinigaglia.

