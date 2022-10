Marotta: "Inter in vendita? Situazione sopra la mia testa"

L'amministratore delegato nerazzurro commenta i rumors del Financial Times circa una possibile cessione del club: "Sono voci ricorrenti, ma dobbiamo solo ringraziare la nostra proprietà perché fino a oggi non ci ha fatto mancare nulla". E su Inzaghi aggiunge: "Mai pensato di cambiarlo. Il rinnovo di Skriniar? I matrimoni si fanno in due, ma sono ottimista"

Come rivela il Financial Times, la proprietà dell'Inter avrebbe dato incarico a due advisor di dare il via alla ricerca, già da questa settimana, di soci o potenziali acquirenti. Le banche al lavoro per garantire la cessione del club sarebbero Goldman Sachs e Raine Group che hanno portato in porto recentemente il passaggio di proprietà del Chelsea. "Secondo quanto riferisce una persona vicina al club, il colosso di Nanchino è pronto a iniettare un capitale di 100 milioni di euro quest'anno in tranche - si legge sul FT -. La persona ha anche riferito che Suning è aperta a nuovi partner e prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza". La ricerca, dunque, è sempre quella di un partner o comunque di un socio di minoranza ma in mandati esplorativi di questo tipo le trattative possono avere evoluzioni rapide e differenti. Se qualcuno, infatti, arrivasse con una proposta pronta ad accontentare la richiesta di Suning di 1,2 miliardi di euro, lo scenario e il futuro del club potrebbe cambiare repentinamente. Giuseppe Marotta, tuttavia, ha preferito non dare troppo peso ai rumors, come confermato durante l'intervista a Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio: "Posso dire che sono voci ricorrenti in questi due anni - ha spiegato l'Ad nerazzurro -, ma non devono distoglierci da un ringraziamento alla famiglia Zhang che ha profuso circa 800 milioni di euro in questi anni. È un momento difficile della società, loro stanno continuando a onorare nel migliore dei modi quelli che sono gli impegni finanziari nei confronti terzi, quindi dobbiamo essere sereni e concentrarci solo sulle vicende sportive. Posso dire che questa è una situazione che passa sopra la mia testa, ma non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra proprietà perché fino a oggi non ci ha fatto mancare nulla".

Marotta: "Mai pensato di cambiare Inzaghi"

Nel resto dell'intervista l'Amministratore delegato dell'Inter si è soffermato sul momento della squadra: "Il percorso di miglioramento deve continuare, ma il peggio a mio giudizio è passato. È come se fossimo partiti in questa stagione con un handicap invisibile. Non c’è una motivazione precisa, fa parte di quelle dinamiche del calcio, sono stati bravissimi i calciatori che si sono ritrovati all’interno dello spogliatoio ed è stato altrettanto bravo l’allenatore che è riuscito a ricompattare questo gruppo e a far sì che si ripresenti a noi come la squadra che ci ha dato una grandissima soddisfazione la scorsa stagione, con prestazioni belle e con tanti punti ottenuti".

Possiamo parlare di un patto tra i giocatori nello spogliatoio?

“La parola patto è dura, l’ambiente era già sereno prima. Mancavano quelle alchimie che sono necessarie per raggiungere obiettivi importanti, che significa vincere e continuare a vincere. Queste alchimie si sono riappropriate di questo gruppo. Il gruppo le ha portate dentro e con grande capacità personale, tra staff tecnico e squadra, è riuscito a ripresentarsi in modo convincente”



Quanto è stato bravo Inzaghi a trovare il guizzo, come Calhanoglu davanti alla difesa, per uscire dal momento più difficile della sua esperienza all’Inter?

“Sapevamo di avere a che fare con un bravo allenatore, un ottimo professionista, per cui non abbiamo mai immaginato per un solo secondo di cambiarlo o che non fosse all’altezza della situazione. Poi è normale che i dirigenti hanno un obbligo che è quello di supportare lo staff tecnico e la squadra in quella che è la loro attività”



Lo scudetto è ancora un obiettivo concreto?

“Secondo me è molto importante chiudere la prima parte di campionato rimanendo aggrappati al gruppo davanti, perché quest’anno è una stagione veramente anomala. Poi ci sarà la ripresa con un nuovo campionato da giocare e con la distanza giusta potremo recitare un ruolo da protagonisti”.