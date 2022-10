Rafaela Pimenta, la prima intervista televisiva

La prima intervista televisiva di Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola e signora del calciomercato. Intervistata per Sky Sport da Gianluca Di Marzio nel suo ufficio di Monte-Carlo. In onda venerdì 21 ottobre alle 15.30 e alle 19.45 su Sky Sport 24

Rafaela Pimenta, la donna più potente del mondo del calcio in questo momento, si racconta ai microfoni di Sky Sport nella prima intervista televisiva della sua vita, della sua carriera. Gianluca Di Marzio è andato a trovarla nel suo quartier generale, a Monte-Carlo. Da lì gestisce alcuni dei giocatori migliori del mondo: Haaland, Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Verratti, De Ligt sono solo alcuni dei nomi nel suo carnet.

Dopo 22 anni, lavorando al fianco di Mino Raiola ne ha poi ereditato l’agenzia. Racconta di come si sono conosciuti, del rapporto che si è instaurato, della gestione nel mondo del calcio attuale di campioni. Il fatto di essere donna poi cosa significhi per lei emergere in un mondo prettamente maschile, cosa significhi essere una donna procuratore.

Si tratta della prima volta che Rafaela Pimenta si racconta davanti alle telecamere . Ha iniziato fin da bambina ad appassionarsi a legge e sport. " Facevo l’insegnante di legge, ma già da subito ho iniziato a parlare di calcio, di legge sportiva. Non ho mai conosciuto un altro mondo da un punto di vista professionale."

"E' un mondo molto maschilista, molto, ma penso che il mio vantaggio sia che i ragazzi sono molto aperti con me , parlano molto liberamente, si fidano".

Cosa significa essere donna in un abiente di quasi soli uomini?

Scherza sulla Rafaela bambina

"A sei anni ho fatto il mio primo contratto che diceva che mio fratello sarebbe stato schiavo per un giorno. Ho sempre voluto fare l'avvocato e per me significava rappresentare e difendere".

Sulla clausola da 200 milioni di euro per Haaland per lasciare il City e andare al Real Madrid invece non ha risposto.