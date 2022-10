Inzaghi: "Campionato? Vogliamo giocarcela"

Lucida analisi dell'allenatore dell'Inter che è soddisfatto per la vittoria di Firenze: "Ci abbiamo creduto fino in fondo, dobbiamo imparare a gestire meglio la gara quando siamo in vantaggio. Ora rientrano Lukaku, Brozovic e Gagliardini e ci daranno una mano". Mkhitaryan, match winner: "Una vittoria importantissima, guardiamo di gara in gara e vediamo dove arriviamo". Lautaro: "Gara di cattiveria e personalità" PAGELLE Condividi

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo la terza vittoria consecutiva e dopo una gara intensissima vinta contro la Fiorentina al 95': "Siamo stati raggiunti due volte, ci abbiamo sempre creduto, questa è una vittoria importante per la convinzione che abbiamo sempre avuto - dice - I primi 35' sono stati da grande squadra, poi abbiamo perso un po' le distanze ma chi è entrato ci ha dato una mano su un campo diffcile perché la Fiorentina è una signora squadra". Una gara che dopo il doppio vantaggio poteva essere gestita meglio: "Sì certo perché eravamo 2-0 e stavamo giocando bene, poi abbiamo preso gol e ci siamo innervoositi e questo non va bene, dobbiamo lavorare su questo aspetto perché ci può stare un rigore ma dovevamo fare meglio. Però poi c'è stata una grandissima reazione e ci abbiamo creduto fino in fondo".

"Non ero preoccupato dal digiuno di Lautaro" vedi anche Fiorentina-Inter 3-4, gol e highlights Nel giro di pochi giorni Inzaghi potrà contare sui recuperi di Lukaku, Brozovic e Gagliardini: "Non vediamo l'ora, non li ho mai avuti in questa fase dii gare ravvicinate, rientra anche Gagliardini. Abbiamo dei ragazzi giovani ma giocare a Barcellona o a Firenze non è semplice, questi rientri ci aiuteranno tanto". Sulle prestazioni di Lautaro e Correa: "Lautaro? Non ero preoccupato anche se era qualche gara che non segnava, gioca per la squadra, fa sempre quello che deve fare, se segna è meglio - spiega - Correa ha grande qualità, stasera ha fatto ciò che doveva, è stato un po' penalizzato dagli infortuni, nella Lazio giocava sempre ora deve essere bravo a ritagliarsi i momenti giusti e può solo crescere". Zhang presente in tribuna: "I dirigenti sono molto presenti, Zhang è stato con noi da ieri, è una presenza importante". La cena con la squadra ha funzionato: "I confronti ci sono quotidianamente, la squadra ha un'anima è fatta da giocatori importanti che sanno quello che vogliono e vogliono continuare a vincere. Abbiamo la Champions, la Supercoppa e in campionato vogliamo giocarcela".

Mkhitaryan: "Pensiamo gara dopo gara e vedremo dove arriveremo" Un gol al 95' e la vittoria su un campo difficile come quello di Firenze. Henrikh Mkhitaryan è il match winner della gara del Franchi: "La cosa più importante era la vittoria, non importa se ho segnato io, erano tre punti importantissimi ed è stata una vittoria meritata - dice - Abbiamo iniziato forte poi eravamo un po' stanchi ma alla fine abbiamo vinto questa partita. Sapevamo che non era facile, conoscendo le qualità della Fiorentina, loro sono forti, hanno 10 punti ma non rispecchiano il loro valore, oggi lo hanno dimostrato e possono creare problemi alle grandi". Ed ancora: "Noi non abbiamo mollato, abbiamo giocato fino alla fine e abbiamo meritato di vincere. Vogliamo guardare avanti, pensiamo di partita in partita, non pensiamo a risparmiare energie anche se giochiamo in Champions. Poi vedremo dove arriveremo".