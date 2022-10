Italiano: "Non è la prima volta che perdiamo così"

Una sconfitta arrivata nei secondi finali, dopo una partita piena di gol ed emozioni. L'allenatore della Fiorentina non nasconde l'amarezza, in particolare per come è nato il gol di Mkhitaryan: "Non so cosa dire. Nell’azione dell’ultimo gol c’era un fallo su Milenkovic che non è stato fischiato. Quello di Dzeko è fallo e non è la prima volta che perdiamo punti per una cosa del genere. Per noi aver raggiunto il 3-3 sarebbe stato come una vittoria. E invece portiamo a casa una sconfitta per me immeritata“. Italiano è però soddisfatto dalla prestazione della squadra: “Ci esaltiamo sempre mentre con le altre caliamo di concentrazione. Stiamo crescendo e anche oggi meritavamo qualcosa in più. Ho visto i ragazzi abbattuti dopo la gara ma sanno anche loro che possiamo uscire da questa situazione“. Infine un pensiero su Jovic, che ha ritrovato il gol: “Credo che per un attaccante non segnare sia il male peggiore. E’ un ragazzo sensibile che voleva spaccare il mondo quando in estate è arrivato alla Fiorentina. Sta migliorando. Mi auguro che questo gol, e lo stesso discorso vale per Cabral, possa essere energia positiva per lui”.