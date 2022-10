Negli ultimi anni il Milan si è distinto per gli investimenti sul mercato riservati ai giovani, a cui società e allenatore hanno dato tempo per ambientarsi e dimostrare le proprie qualità: una gestione intelligente già vista con Tonali, Leao e tanti altri pilastri della squadra attuale. La prossima sfida in questo senso è Charles De Ketelaere, ancora timido e poco incisivo: il belga è nel posto giusto per maturare