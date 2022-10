Non vuole essere chiamato “eroe” ma senza l’intervento dell’ex calciatore Massimo Tarantino, il bilancio dell’aggressione di giovedì sera al centro commerciale di Assago sarebbe stato ancora più pesante. Il difensore che in carriera ha giocato oltre 200 partite in Serie A con le maglie di Napoli, Inter, Bologna e Como, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 e ha raccontato i drammatici momenti vissuti all’interno del supermercato Carrefour: “È stato tutto molto veloce -ha raccontato Tarantino- Ero in cassa con mia moglie e mia figlia quando abbiamo sentito delle urla molto forti. Improvvisamente ci siamo visti sbucare un ragazzo ferito che chiedeva aiuto. C’è stato il panico, non si capiva perché tutto quel sangue. Poi è spuntata un’altra persona con un coltello in mano che veniva nella nostra direzione. Ho avuto l’istinto di allontanare mia moglie e mia figlia. Tra me e l’aggressore c’era un altro dipendente che è stato accoltellato, loro due sono caduti per terra e a quel punto non sono scappato ma ho dato un calcio alla mano dell’aggressore facendo volare il coltello. L’ho lanciato lontano e ho immobilizzato la persona che poi non ha più reagito ed è rimasto per terra”. Un racconto drammatico, quello di Tarantino, che ricordando quei momenti ha parlato di “istanti di pura irrazionalità”. Un’aggressione costata la vita a Luis Fernando Ruggieri, dipendente del supermercato dove sono rimaste ferite anche altre quattro persone tra cui il difensore del Monza Pablo Marì. “In quei momenti non riesci a calcolare cosa fare -ha proseguito Tarantino- Il primo istinto è stato di protezione, avevo mia moglie e mia figlia e non le avrei certo lasciate. Poi ho avuto l’istinto di non andare via quando ho capito che l’aggressore era in difficoltà perché era caduto. Diciamo che ero al posto sbagliato nel momento sbagliato e forse ho deciso di fare la cosa giusta”.