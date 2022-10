Le probabili formazioni della 12^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Spalletti recupera Anguissa e schiera la formazione tipo. Milan con Pobega e Origi in pole. Inzaghi invece modifica poco e si affida alla solita coppia in attacco. Nella Juventus idea Milik-Kean. Atalanta senza Muriel e de Roon. Nell'Udinese out Becao. Arnautovic punta ad esserci

Dopo la parentesi europea si torna a caccia dei tre punti in campionato. La lunga sosta per il Mondiale si avvicina e ciò significa calendario pieno di impegni e particolare attenzione fisica per coloro che tra poco partiranno per il Qatar. Nella parte alta della classifica non ci sono scontri diretti ma chiaramente le trappole sono sempre all'ordine del giorno quindi massima attenzione per tutti