Il Napoli vince ancora. Otto vittorie di fila in campionato, tredici in stagione. Altro show, altri gol, Spalletti è soddisfatto: "Bisogna fare un particolare applauso per questo filotto di partite, a tutta la squadra - ha detto a DAZN nel post partita -. Ricominciare a vincere tutte le volte è difficile. Gli avversari ora preparano le partite contro di noi col doppio dell'attenzione. Per tutto questo dico grazie a tutti. Oggi abbiamo concesso troppo per le nostre possibilità. Abbiamo segnato, meritando, e raddoppiato. Forse è fisiologico, ma poi non ho visto la precisione e la puntualità di sempre in alcuni episodi".

"Kvara è perfetto" Orgoglio è una delle parole d'ordine: "Tutto mi rende orgoglioso. È un gruppo di veri professionisti, di ragazzi che si divertono e vogliono cercare un obiettivo. Si allenano sempre con qualità e attenzione. L'andare continuamente alla ricerca dello spazio per fare sempre gol, il cercare una linea di passaggio sempre migliore. Penso sia questa la chiave di tutto". Su Kvara: "È perfetto, sa fare tutto, è un bravissimo ragazzo. Anche oggi ha rincorso il suo avversario. A volte gli attaccanti non danno importanza a un contrasto o al recupero di una posizione". Dunque si passa già al tema Atalanta, prossimo match: "Sarà una partita difficile, lì avrebbe più importanza fare prestazione e risultato".

Su Osimhem, Mario Rui e Di Lorenzo Spalletti ha poi parlato di altri singoli in conferenza, partendo dai suoi due terzini: "Si stanno esaltando le qualità di giocatori forti. Mario Rui è un professore, nelle scelte di gioco e nel trovare le posizioni. Gioca la palla dove un compagno va, non dove è. Di Lorenzo ha anche lui le stesse qualità, e due cosce enormi, fisicamente è un cubo. È forte anche di testa". Su Osimhen: "Ha ancora molti margini, sul primo gol ha agganciato una palla per aria, poi ha fatto una spaccata".

Spalletti cita Schopenhauer per omaggiare Maradona Prima della partita sono andate in scena le celebrazioni nel giorno della vigilia di quello che sarebbe stato il 62° compleanno di Maradona. Nel pre gara si è esibito il rapper Clementino, giro di campo per la statua dell'argentino, tanti ex compagni ad omaggiarlo. Spalletti nel pre partita a DAZN: "La differenza che c'è tra Maradona e gli altri calciatori è quello che disse Schopenhauer sulla differenza tra talento e genio, il talento colpisce bersagli che altri non colpiscono, il genio colpisce bersagli che altri non vedono".